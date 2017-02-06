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У.Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С

Киев • УНН

 • 23102 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ, которым последняя уполномочена на подписание Мирового соглашения между Украиной и американской компанией "Галаад", передает УНН.

У.Супрун может лишить украинских пациентов доступных лекарств от гепатита С

Так, в распоряжении КМУ за подписью Премьер-министра В.Гройсмана сказано следующее:

"Одобрить проект Мирового соглашения между Украиной в лице Министерства здравоохранения и компанией "ГалаадС айенсиз, Инк." (Соединенные Штаты Америки).

Уполномочить исполняющего обязанности Министра здравоохранения Супрун Ульяну на подписание Мирового соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения".

Вместе с тем, из текста проекта мирового соглашения, которым располагает УНН, следует то, что Украина по требованию американской компании "Галаад" (производителя лекарств против гепатита С - ред.) намерена отменить регистрацию лекарств от гепатита С других производителей, которые сегодня продаются на территории нашего государства.

При этом, стоимость этих лекарств ниже, стоимости тех, которые предлагает "Галаад".

Свое требование к Украине американская компания объясняет тем, что была первой, кто зарегистрировал в Украине лекарства от гепатита С на основе действующего вещества - софосбувир, а потому якобы имеет право их эксклюзивную продажу на территории нашей страны в течение 5 лет.

Вместе с тем, американский "Галаад" не смог доказать этого в суде, когда требовал от Минздрава отмены регистрации другого препарата. Сейчас рассмотрение этого дела продолжается уже в апелляционной инстанции.

Таким образом МЗ выиграло первую судебную инстанцию ​​против "Галаад", однако, впоследствии все равно решило принять условия американцев и согласилось отменить регистрацию более дешевых лекарств от гепатита С, которые сейчас доступны украинцам.

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Из текста проекта Мирового соглашения также следует, что "Галаад" пригрозил Украине иском на сумму в 820 млн долл. в Международный центр по регулированию инвестиционных споров, если Минздрав не отменит регистрации другим лекарствам от гепатита С на территории Украины.

Проект текста мирового соглашения завизировал министр юстиции Петр Павленко.

Если он будет подписан, то компания "Галаад" получит монопольное положение в Украине. Альтернативных лекарств от гепатита С на основе софосбувира украинцы рискуют не иметь до 2020 года.

Напомним, как сообщал УНН, в марте прошлого года во исполнение условий Договора между ПРООН и Минздрава Украины, Программой развития ООН в Украине была проведена тендерная закупка лекарств от гепатита С для Украины.

На участие в процедуре закупки ПРООН было подано предложение только одной компании "GILEAD". И на свой препарат от гепатита С "Совальди" (Sovaldi), "GILEAD" предложила цену в 517 долл., которая почти в два раза превысила ожидания МОЗ Украины.

Тогда ряд нардепов призвали МОЗ пересмотреть указанные закупки, чтобы обеспечить большее количество больных необходимыми лекарствами.

Также напомним, от гепатита С ежегодно умирает около 700 тыс. человек, вакцин от болезни нет.

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