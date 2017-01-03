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У США відбувся 128 Парад троянд

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Щорічний Парад троянд відбувся в понеділок у місті Пасадена (штат Каліфорнія), передає УНН з посиланням на ТАСС.

Так, кілька сотень тисяч людей, незважаючи на дощову і прохолодну за мірками штату погоду, спостерігали за цим проходили вже в 128-й раз традиційним барвистим ходою оркестрів, вершників і прикрашених квітами платформ.

“Всього в параді, який одночасно є і фестивалем квітів, взяли участь кілька десятків пересувних сцен. Серед різноманітного безлічі платформ особливо виділялася конструкція, створена в пам’ять жертв минулорічного теракту в Орландо (штат Флорида), в результаті якого загинули 49 осіб,” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що право командувати заходом за традицією надається різним знаменитостям, політикам або спортсменам. Цього разу такої честі удостоїлися три олімпійські чемпіони США — бігунка Еллісон Фелікс, стрибун у воду Грег Луганіс і плавчиха Джанет Еванс.

Хода відбувалася при підвищених заходах безпеки. Порядок охороняли понад тисячу співробітників правоохоронних органів, а на всіх перехрестях, через які пролягав майже 9-кілометровий маршрут, були поставлені загородження і барикади. За словами представників влади, ніяких інцидентів зафіксовано не було.

Перший Парад троянд в Пасадені відбувся 1 січня 1890 року. Його організували члени місцевого мисливського клубу. З тих пір проводити урочистий захід в перший день нового року стало доброю традицією. За телетрансляцією ходи щорічно спостерігають десятки мільйонів американців і глядачів з усього світу.

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