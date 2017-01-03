В США состоялся 128 Парад роз
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Ежегодный Парад роз состоялся в понедельник в городе Пасадена (штат Калифорния), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, несколько сотен тысяч человек, несмотря на дождливую и прохладную по меркам штата погоду, наблюдали за этим происходящим уже в 128-й раз традиционным красочным шествием оркестров, всадников и украшенных цветами платформ.
"Всего в параде, который одновременно является и фестивалем цветов, приняли участие несколько десятков передвижных сцен. Среди разнообразного множества платформ особенно выделялась конструкция, созданная в память жертв прошлогоднего теракта в Орландо (штат Флорида), в результате которого погибли 49 человек ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что право командовать мероприятием по традиции предоставляется разным знаменитостям, политикам или спортсменам. На этот раз такой чести удостоились три олимпийские чемпионы США - бегунья Эллисон Феликс, прыгун в воду Луганис и пловчиха Джанет Эванс.
Шествие проходило при повышенных мерах безопасности. Порядок охраняли более тысячи сотрудников правоохранительных органов, а на всех перекрестках, через которые пролегал почти 9-километровый маршрут, были поставлены заграждения и баррикады. По словам представителей властей, никаких инцидентов зафиксировано не было.
Первый Парад роз в Пасадене состоялся 1 января 1890. Его организовали члены местного охотничьего клуба. С тех пор проводить торжественное мероприятие в первый день нового года стало доброй традицией. За телетрансляцией ходы ежегодно наблюдают десятки миллионов американцев и зрителей со всего мира.