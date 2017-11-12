У РФ звинуватили американську адміністрацію у зриві зустрічі Путіна з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Комісії Ради Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков звинуватив адміністрацію президента США у зриві зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"У дипломатії жорсткі умови проведення зустрічі означають готовність до її зриву. Адміністрація США зірвала переговори, бо не хотіла, щоб вони відбулися", - такий висновок оприлюднив О.Пушков на своїй сторінці у неділю.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування. Але очікуваних переговорів між ними так і не відбулось.