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У РФ звинуватили американську адміністрацію у зриві зустрічі Путіна з Трампом

Київ • УНН

 • 10035 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Комісії Ради Російської Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков звинуватив адміністрацію президента США у зриві зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"У дипломатії жорсткі умови проведення зустрічі означають готовність до її зриву. Адміністрація США зірвала переговори, бо не хотіла, щоб вони відбулися", - такий висновок оприлюднив О.Пушков на своїй сторінці у неділю.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування. Але очікуваних переговорів між ними так і не відбулось.

 

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