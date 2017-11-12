У РФ звинуватили американську адміністрацію у зриві зустрічі Путіна з Трампом

"У дипломатії жорсткі умови проведення зустрічі означають готовність до її зриву. Адміністрація США зірвала переговори, бо не хотіла, щоб вони відбулися", - такий висновок оприлюднив О.Пушков на своїй сторінці у неділю.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В'єтнамі під час церемонії фотографування. Але очікуваних переговорів між ними так і не відбулось.