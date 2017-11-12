В РФ обвинили американскую администрацию в срыве встречи Путина с Трампом

"В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, потому что не хотела, чтобы они состоялись", - такой вывод обнародовал А.Пушков на своей странице в воскресенье.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Но ожидаемых переговоров между ними так и не произошло.