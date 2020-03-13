У РФ продовжили арешт українському політв'язню Яцкіну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Російський суд продовжив арешт українському політв'язню Івану Яцкіну до 16 червня 2020 року. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Лефортовський районний суд Москви сьогодні в закритому судовому засіданні за клопотанням слідчого СУ ФСБ Росії продовжив термін утримання під вартою українському політв'язню Івану Яцкіну", - вказав адвокат.
З його слів, захист заперечував проти продовження терміну утримання під вартою, вказуючи на необхідність надання Івану Яцкіну медичної допомоги поза умов слідчого ізолятора, а також на наявність у нього на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей. Захист просив суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.
"Суд залишив Івана Яцкіна в СІЗО ще на термін 3 місяці, а всього до 16 червня 2020 року", - зазначив Полозов, додавши, що на засіданні у відкритій його частині був присутній консул України.
Нагадаємо, Яцкін був затриманий ФСБ у окупованому Росією Криму, йому загрожує 20 років позбавленні волі за підозрою у шпигунстві.