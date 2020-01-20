Полозов захищатиме затриманого у окупованому Криму за шпигунство громадянина України

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 23637 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 24907 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 27708 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 230287 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 158793 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 135215 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 138111 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 150771 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149014 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 233445 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 28734 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 37115 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 15794 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 32499 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 32927 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 23622 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 230268 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 193967 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 311974 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 332639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 32620 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 15905 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 63296 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 45647 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 59574 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Полозов захищатиме затриманого у окупованому Криму за шпигунство громадянина України

Київ • УНН

 • 12800 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Адвокат Микола Полозов захищатиме затриманого ФСБ у окупованому Росією Криму громадянина України, якому загрожує 20 років позбавленні волі за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку Миколи Полозова.

Полозов захищатиме затриманого у окупованому Криму за шпигунство громадянина України

"Громадянин України і житель Криму Іван Яцкін. Його родичі звернулися до мене за допомогою, і я прийняв доручення на його захист. Він був захоплений ще в середині жовтня минулого року в Криму. У той же день спецбортом його вивезли до Москви і помістили в сумнозвісний ізолятор ФСБ Лефортово", - пише він.

Адвокат зазначає, що довгий час не було відомо, що Яцкін затриманий.

Про те, що у відношенні Івана Яцкіна порушено справу і що він затриманий нікому не було відомо, тому що ФСБ здійснювало спецоперацію по його затриманню в режимі суворої секретності. Тільки в кінці грудня, тобто через більш ніж два місяці російські ЗМІ заявили, що він заарештований. Весь цей час він перебував без будь-якої допомоги і підтримки, в одиночці кам'яного мішка Лефортово", - додає Полозов.

Так, Івана звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією слідчих ФСБ він збирав в Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. За цим звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з'явились проблеми зі слухом - адвокат.

"У даний час складно сказати, чи мають дані звинувачення під собою будь-яку основу. Ми всі прекрасно пам'ятаємо десятки випадків фабрикації кримінальних справ, "призначення" ні в чому невинних людей "диверсантами", "шпигунами", "терористами" та "екстремістами". За майже 6 років з початку російської агресії щодо України, все прекрасно вивчили і знають методи роботи російських силовиків, тортури, вибивання зізнань, примус до оговору себе та інших", - зазначає адвокат.

Полозов акцентував увагу на тому, що Яцкін є патріотом України і розраховує на підтримку.

"Я зустрівся в кінці минулого тижня з Іваном в СІЗО Лефортово. Для мене абсолютно очевидно, що він є патріотом України і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства і держави його самого і його близьких. До слова, Іван Яцкін багатодітний батько і в найближчі кілька тижнів його дружина повинна народити ще одну дитину", - відмічає він.

Адвокат зазначає, що для звільнення політв’язнів необхідна комплексна робота на всіх рівнях влади.

"Зараз я перебуваю в Києві і розраховую заручитися підтримкою відповідних державних структур, а також профільних громадських та правозахисних організацій. Досвід моєї роботи у справах українських політв'язнів показує, що тільки спільна, комплексна робота на всіх рівнях влади, за підтримки громадських інститутів, здатна зламати хід репресивного механізму і дає шанс на звільнення", - пише він.

Полозов підкреслює, що Яцкін має ряд захворювань та потребує медичної допомоги.

"Додатково хочу зазначити, що Іван Яцкін страждає рядом захворювань, які вимагають надання йому медичної допомоги, що в умовах російських СІЗО є абсолютно неприпустимою розкішшю", – додає він.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки.

Микола Миколайович Полозов (1980 року, Москва) - російський адвокат. Працював з резонансними справами Pussy Riot, Надії Савченко, Олексія Навального і ряду інших.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66