Полозов захищатиме затриманого у окупованому Криму за шпигунство громадянина України

"Громадянин України і житель Криму Іван Яцкін. Його родичі звернулися до мене за допомогою, і я прийняв доручення на його захист. Він був захоплений ще в середині жовтня минулого року в Криму. У той же день спецбортом його вивезли до Москви і помістили в сумнозвісний ізолятор ФСБ Лефортово", - пише він.

Адвокат зазначає, що довгий час не було відомо, що Яцкін затриманий.

Про те, що у відношенні Івана Яцкіна порушено справу і що він затриманий нікому не було відомо, тому що ФСБ здійснювало спецоперацію по його затриманню в режимі суворої секретності. Тільки в кінці грудня, тобто через більш ніж два місяці російські ЗМІ заявили, що він заарештований. Весь цей час він перебував без будь-якої допомоги і підтримки, в одиночці кам'яного мішка Лефортово", - додає Полозов.

Так, Івана звинувачують у державній зраді у формі шпигунства. За версією слідчих ФСБ він збирав в Криму і передавав владі України відомості, що становлять державну таємницю РФ. За цим звинуваченням йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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"У даний час складно сказати, чи мають дані звинувачення під собою будь-яку основу. Ми всі прекрасно пам'ятаємо десятки випадків фабрикації кримінальних справ, "призначення" ні в чому невинних людей "диверсантами", "шпигунами", "терористами" та "екстремістами". За майже 6 років з початку російської агресії щодо України, все прекрасно вивчили і знають методи роботи російських силовиків, тортури, вибивання зізнань, примус до оговору себе та інших", - зазначає адвокат.

Полозов акцентував увагу на тому, що Яцкін є патріотом України і розраховує на підтримку.

"Я зустрівся в кінці минулого тижня з Іваном в СІЗО Лефортово. Для мене абсолютно очевидно, що він є патріотом України і він дуже розраховує на підтримку українського суспільства і держави його самого і його близьких. До слова, Іван Яцкін багатодітний батько і в найближчі кілька тижнів його дружина повинна народити ще одну дитину", - відмічає він.

Адвокат зазначає, що для звільнення політв’язнів необхідна комплексна робота на всіх рівнях влади.

"Зараз я перебуваю в Києві і розраховую заручитися підтримкою відповідних державних структур, а також профільних громадських та правозахисних організацій. Досвід моєї роботи у справах українських політв'язнів показує, що тільки спільна, комплексна робота на всіх рівнях влади, за підтримки громадських інститутів, здатна зламати хід репресивного механізму і дає шанс на звільнення", - пише він.

Полозов підкреслює, що Яцкін має ряд захворювань та потребує медичної допомоги.

"Додатково хочу зазначити, що Іван Яцкін страждає рядом захворювань, які вимагають надання йому медичної допомоги, що в умовах російських СІЗО є абсолютно неприпустимою розкішшю", – додає він.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов подав скаргу в російський Слідчий комітет на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом загибелі ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашки.

Микола Миколайович Полозов (1980 року, Москва) - російський адвокат. Працював з резонансними справами Pussy Riot, Надії Савченко, Олексія Навального і ряду інших.