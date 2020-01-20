Полозов будет защищать задержанного в оккупированном Крыму за шпионаж гражданина Украины

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 16258 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 34426 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 72379 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 135057 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 141477 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 203310 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 198701 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 417046 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230632 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 522551 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 24915 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 17763 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 22547 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 19442 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 10308 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 169115 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 156364 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 243536 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 417046 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 522551 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 72379 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 52359 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 50603 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 57196 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 87553 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Полозов будет защищать задержанного в оккупированном Крыму за шпионаж гражданина Украины

Киев • УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Адвокат Николай Полозов защищать задержанного ФСБ в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины, которому грозит 20 лет лишения свободы по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу Николая Полозова.

Полозов будет защищать задержанного в оккупированном Крыму за шпионаж гражданина Украины

"Гражданин Украины и житель Крыма Иван Яцкин. Его родственники обратились ко мне за помощью, и я принял поручение на его защиту. Он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово", - пишет он.

Адвокат отмечает, что долгое время не было известно о том, что Яцкина задержали.

О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он был задержан никому не было известно, так как ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря, то есть спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без всякой помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово", - добавляет Полозов.

Так, Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" появились проблемы со слухом - адвокат.

"В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой любую основу. Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначение" ни в чем неповинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно изучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признаний, принуждение к оговору себя и других", - отмечает адвокат.

Полозов акцентировал внимание на том, что Яцкин является патриотом Украины и рассчитывает на поддержку.

"Я встретился в конце прошлой недели с Иваном в СИЗО Лефортово. Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких. К слову, Иван Яцкин многодетный отец и в ближайшие несколько недель его жена должна родить еще одного ребенка", - отмечает он.

Адвокат отмечает, что для освобождения политзаключенных необходима комплексная работа на всех уровнях власти.

"Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций. Опыт моей работы по делам украинских политзаключенных показывает, что только совместная комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна переломить ход репрессивного механизма и дает шанс на освобождение", - пишет он.

Полозов подчеркивает, что Яцкин имеет ряд заболеваний и нуждается в медицинской помощи.

"Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является абсолютно недопустимой роскошью", - добавляет он.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашицы.

Николай Николаевич Полозов (1980 года, Москва) - российский адвокат. Работал с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального и ряда других.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46