Полозов будет защищать задержанного в оккупированном Крыму за шпионаж гражданина Украины

"Гражданин Украины и житель Крыма Иван Яцкин. Его родственники обратились ко мне за помощью, и я принял поручение на его защиту. Он был захвачен еще в середине октября прошлого года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово", - пишет он.

Адвокат отмечает, что долгое время не было известно о том, что Яцкина задержали.

О том, что в отношении Ивана Яцкина возбуждено дело и что он был задержан никому не было известно, так как ФСБ осуществляло спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря, то есть спустя более чем два месяца российские СМИ заявили, что он арестован. Все это время он находился без всякой помощи и поддержки, в одиночке каменного мешка Лефортово", - добавляет Полозов.

Так, Ивана обвиняют в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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"В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой любую основу. Мы все прекрасно помним десятки случаев фабрикации уголовных дел, "назначение" ни в чем неповинных людей "диверсантами", "шпионами", "террористами" и "экстремистами". За почти 6 лет с начала российской агрессии в отношении Украины, все прекрасно изучили и знают методы работы российских силовиков, пытки, выбивание признаний, принуждение к оговору себя и других", - отмечает адвокат.

Полозов акцентировал внимание на том, что Яцкин является патриотом Украины и рассчитывает на поддержку.

"Я встретился в конце прошлой недели с Иваном в СИЗО Лефортово. Для меня совершенно очевидно, что он является патриотом Украины и он очень рассчитывает на поддержку украинского общества и государства его самого и его близких. К слову, Иван Яцкин многодетный отец и в ближайшие несколько недель его жена должна родить еще одного ребенка", - отмечает он.

Адвокат отмечает, что для освобождения политзаключенных необходима комплексная работа на всех уровнях власти.

"Сейчас я нахожусь в Киеве и рассчитываю заручиться поддержкой соответствующих государственных структур, а также профильных общественных и правозащитных организаций. Опыт моей работы по делам украинских политзаключенных показывает, что только совместная комплексная работа на всех уровнях власти, при поддержке общественных институтов, способна переломить ход репрессивного механизма и дает шанс на освобождение", - пишет он.

Полозов подчеркивает, что Яцкин имеет ряд заболеваний и нуждается в медицинской помощи.

"Дополнительно хочу отметить, что Иван Яцкин страдает рядом заболеваний, которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является абсолютно недопустимой роскошью", - добавляет он.

Напомним, адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашицы.

Николай Николаевич Полозов (1980 года, Москва) - российский адвокат. Работал с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального и ряда других.