У Раді почали збір підписів за нове позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Парламентська фракція “Європейська солідарність” збирає підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому хочуть розглянути законопроект про страхування медиків, які працюють з коронавірусом. Про це у Facebook написала співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко, додавши, що голосів не вистачає від фракції “Слуга народу”, передає УНН.
"ЄС“ наполягає на обов’язковому страхуванні медиків, законопроект ми зареєстрували і зараз збираємо підписи на позачергову сесію. На зараз є 115 депутатів. Не підписалися лише слуги. "ЄС“ офіційно звертається до "СН“, особливо до членів комітетів охорони здоров’я і соціальної політики - ви готові прислужитися медикам і захистити та підтримати їх”, — написала Геращенко.
Додамо, щоб зібрати позачергове засідання, народним депутатам потрібно назбирати 150 підписів.
Як повідомила УНН перша заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, у Верховній Раді України народні депутати почнуть збирати підписи для проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні.