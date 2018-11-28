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У Польщі заявили, що взяли АЧС під контроль

У Польщі заявили, що взяли АЧС під контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ситуація з подальшим поширенням африканської чуми свиней в Польщі контрольована. Про це заявив польський міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський, передає УНН з посиланням на МЕГО "Зелений фронт".

"Здається, ми взяли під контроль африканську чуму свиней в Польщі", - заявив він.

Повідомляється, що приводом для оптимізму міністра стала відсутність спалахів АЧС серед домашніх свиней в країні з 19 вересня.

"Хоча за цей же період було зареєстровано 276 вогнищ у диких кабанів", - відзначають в "Зеленому фронті".

У той же час, на думку Ардановського, в інших країнах ситуація з епідемією все ще складна.

"У Бельгії є хворі кабани, в Китаї постраждав вже 18-й за рахунком регіон: там це призводить до суттєвих витрат і інтенсифікації роботи ветеринарів. Зростає нервозність з боку фермерів, яких змушують забезпечувати біобезпеку, яку вони часто не розуміють", - сказав глава польського Мінсільгоспу.

Європейська комісія, тим часом, погодилася з доводами Польщі і звільнила від обмежень, пов'язаних з АЧС, 60 гмін (адмінодиниці в Польщі - ред.) в Люблінському, Мазовецькому, Вармінсько-Мазурському і Підкарпатському воєводствах.

В Україні, тим часом, із АЧС не можуть впоратися вже кілька років поспіль. Крайній спалах хвороби днями був зафіксований в Закарпатській області.

У цілому з початку року контролери нарахували понад 120 випадків АЧС по всій країні. Збитки фермерів через вірус зросли до мільйонних позначок.

З метою мінімізації втрат свинарів у Мінагро запропонували повернутися до питання страхування від АЧС. Як і в якому вигляді буде відновлена система страхування такого ризику - поки не ясно.

В Асоціації свинарів вважають, що оптимальним рішенням було б введення "групового страхування".

У Раді до реалізації ініціативи Мінагро пропонують залучити приватні страхові компанії.

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