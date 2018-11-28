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В Польше заявили, что взяли АЧС под контроль

В Польше заявили, что взяли АЧС под контроль

Киев  •  УНН

 • 9313 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ситуация с дальнейшим распространением африканской чумы свиней в Польше контролируемая. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".

“Кажется, мы взяли под контроль африканскую чуму свиней в Польше”, — заявил он.

Сообщается, что поводом для оптимизма министра стало отсутствие вспышек АЧС среди домашних свиней в стране с 19 сентября.

“Хотя за этот же период было зарегистрировано 276 очагов у диких кабанов”, — отмечают в “Зеленом фронте”.

В то же время, по мнению Ардановского, в других странах ситуация с эпидемией все еще сложна.

“В Бельгии есть больные кабаны, в Китае пострадал уже 18-й по счету регион: там это приводит к существенным расходам и интенсификации работы ветеринаров. Растет нервозность со стороны фермеров, которых принуждают к обеспечению биобезопасности, которую они часто не понимают”, — сказал глава польского минсельхоза.

Европейская комиссия, тем временем, согласилась с доводами Польши и освободила от ограничений, связанных с АЧС, 60 гмин (админединица в Польше — ред.) в Люблинском, Мазовецком, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах.

В Украине, тем временем, с АЧС не могут совладать уже несколько лет к ряду. Крайняя вспышка болезни на днях была зафиксирована в Закарпатской области.

В целом с начала года контролеры насчитали более 120 случаев АЧС по всей стране. Убытки фермеров из-за вируса возросли до миллионных отметок.

С целью минимизации потерь свиноводов, в Минагро предложили вернуться к вопросу страхования от АЧС. Как и в каком виде будет возобновлена система страхования такого риска — пока не ясно.

В Ассоциации свиноводов считают, что оптимальным решением было бы введение “группового страхования”.

В Раде к реализации инициативы Минагро предлагают привлечь частные страховые компании.

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