В Польше заявили, что взяли АЧС под контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Ситуация с дальнейшим распространением африканской чумы свиней в Польше контролируемая. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".
“Кажется, мы взяли под контроль африканскую чуму свиней в Польше”, — заявил он.
Сообщается, что поводом для оптимизма министра стало отсутствие вспышек АЧС среди домашних свиней в стране с 19 сентября.
“Хотя за этот же период было зарегистрировано 276 очагов у диких кабанов”, — отмечают в “Зеленом фронте”.
В то же время, по мнению Ардановского, в других странах ситуация с эпидемией все еще сложна.
“В Бельгии есть больные кабаны, в Китае пострадал уже 18-й по счету регион: там это приводит к существенным расходам и интенсификации работы ветеринаров. Растет нервозность со стороны фермеров, которых принуждают к обеспечению биобезопасности, которую они часто не понимают”, — сказал глава польского минсельхоза.
Европейская комиссия, тем временем, согласилась с доводами Польши и освободила от ограничений, связанных с АЧС, 60 гмин (админединица в Польше — ред.) в Люблинском, Мазовецком, Варминьско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах.
В Украине, тем временем, с АЧС не могут совладать уже несколько лет к ряду. Крайняя вспышка болезни на днях была зафиксирована в Закарпатской области.
В целом с начала года контролеры насчитали более 120 случаев АЧС по всей стране. Убытки фермеров из-за вируса возросли до миллионных отметок.
С целью минимизации потерь свиноводов, в Минагро предложили вернуться к вопросу страхования от АЧС. Как и в каком виде будет возобновлена система страхования такого риска — пока не ясно.
В Ассоциации свиноводов считают, что оптимальным решением было бы введение “группового страхования”.
В Раде к реализации инициативы Минагро предлагают привлечь частные страховые компании.