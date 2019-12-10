У поліції спростували версію навмисного підпалу в одеському коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Версію про навмисний підпал в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу — у поліції не розглядають. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент УНН.
Так, на запитання журналіста, чи розглядають у поліції версію навмисного підпалу, щоб приховати махінації з нерухомістю, Бех відповів, що це “не відповідає дійсності”.
“Це не відповідає дійсності, у нас такої версії не розглядається. І на даний час нічого тут коментувати”, — зазначив начальник управління.
Нагадаємо, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.