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The Guardian

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У Нігерії влада підтвердила загибель 26 осіб при перекиданні човна

Київ • УНН

 • 19531 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Поліція Нігерії підтвердила загибель 26 осіб, які напередодні перебували в човні, що перекинувся на річці Нігер. Про це повідомив начальник поліції штату Нігер Адаму Усман, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.

У Нігерії влада підтвердила загибель 26 осіб при перекиданні човна

Цитата

“Наразі врятовані 26 осіб, загинули — 26, зниклих безвісти — 98”, — цитує його агентство.

Деталі

За уточненою інформацією, на човні перебувало 150 пасажирів. Він вийшов з села Тунгал Майракумі і прямував на ринок в місті Бірнін-Кеббі.

Перекидання човна сталось на півдорозі.

Адаму Усман зазначив, що пошуки зниклих продовжуються. Ведеться розслідування. Влада не виключає, що човен перекинувся через занадто велику кількість людей, що знаходилися на борту.

Нагадаємо

Про перекидання човна у середу повідомили агентства Reuters та AFP. Тоді, за попередньою інформацією, зниклими без вісті вважались приблизно 140 людей.

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