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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Човен з 200 людьми перекинулася в Нігерії, приблизно 140 людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 17093 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У середу в північно-західному нігерійському штаті Кеббі перекинувся човен, що, за данними Reuters, перевозив близько 200 осіб, але наразі кількість жертв залишається невідомою, повідомив представник агентству штату, інформує УНН.

Човен з 200 людьми перекинулася в Нігерії, приблизно 140 людей зникли безвісти

Що відомо

Дерев’яний човен перекинувся недалеко від Вари, міста на березі озера Каїнджі, яке є частиною річки Нігер, сказав Яхайя Саркі, прес-секретар губернатора Кеббі.

На борту судна знаходилося близько 200 пасажирів, які прибули з сусідньої країни Нігер. Втім, видання AFP пише, що на борту знаходилось близько 160 людей.

Деталі

“Тіла все ще витягають. Поки ми не можемо встановити їх кількість”, — сказав Саркі.

Один з тих, що вижили, Бухарі Абубакар, сказав, що на даний момент врятовано близько 40 чоловік, хоча багато інших пасажири, в основному жінки і діти, все ще вважаються зниклими безвісти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Колумбії більше 80 людей зникли безвісти під час протестів

Станом на вечір середи було знайдено п’ять тіл, хоча місцеві жителі чекають, що в найближчі дні будуть знайдені ще тіла, сказав Касимов Умар Вара, житель Вари.

“Човен був перевантажений, — сказав він. Серед зниклих безвісти — мій брат”. Це найстрашніша аварія з човном, яка сталася в цих водах“.

Багато з пасажирів поверталися з недавно виявленої золотої жили в Нігері, сказав Вара.

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“Вони зазвичай відправляються туди вечорами і повертаються в Вару вранці”, — сказав він. “Більшість з них — дрібні торговці, продавці їжі і місцеві шахтарі”.

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