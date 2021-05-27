Човен з 200 людьми перекинулася в Нігерії, приблизно 140 людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У середу в північно-західному нігерійському штаті Кеббі перекинувся човен, що, за данними Reuters, перевозив близько 200 осіб, але наразі кількість жертв залишається невідомою, повідомив представник агентству штату, інформує УНН.
Що відомо
Дерев’яний човен перекинувся недалеко від Вари, міста на березі озера Каїнджі, яке є частиною річки Нігер, сказав Яхайя Саркі, прес-секретар губернатора Кеббі.
На борту судна знаходилося близько 200 пасажирів, які прибули з сусідньої країни Нігер. Втім, видання AFP пише, що на борту знаходилось близько 160 людей.
Деталі
“Тіла все ще витягають. Поки ми не можемо встановити їх кількість”, — сказав Саркі.
Один з тих, що вижили, Бухарі Абубакар, сказав, що на даний момент врятовано близько 40 чоловік, хоча багато інших пасажири, в основному жінки і діти, все ще вважаються зниклими безвісти.
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Станом на вечір середи було знайдено п’ять тіл, хоча місцеві жителі чекають, що в найближчі дні будуть знайдені ще тіла, сказав Касимов Умар Вара, житель Вари.
“Човен був перевантажений, — сказав він. Серед зниклих безвісти — мій брат”. Це найстрашніша аварія з човном, яка сталася в цих водах“.
Багато з пасажирів поверталися з недавно виявленої золотої жили в Нігері, сказав Вара.
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“Вони зазвичай відправляються туди вечорами і повертаються в Вару вранці”, — сказав він. “Більшість з них — дрібні торговці, продавці їжі і місцеві шахтарі”.