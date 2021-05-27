Човен з 200 людьми перекинулася в Нігерії, приблизно 140 людей зникли безвісти

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Дерев’яний човен перекинувся недалеко від Вари, міста на березі озера Каїнджі, яке є частиною річки Нігер, сказав Яхайя Саркі, прес-секретар губернатора Кеббі.

На борту судна знаходилося близько 200 пасажирів, які прибули з сусідньої країни Нігер. Втім, видання AFP пише, що на борту знаходилось близько 160 людей.

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“Тіла все ще витягають. Поки ми не можемо встановити їх кількість”, — сказав Саркі.

Один з тих, що вижили, Бухарі Абубакар, сказав, що на даний момент врятовано близько 40 чоловік, хоча багато інших пасажири, в основному жінки і діти, все ще вважаються зниклими безвісти.

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Станом на вечір середи було знайдено п’ять тіл, хоча місцеві жителі чекають, що в найближчі дні будуть знайдені ще тіла, сказав Касимов Умар Вара, житель Вари.

“Човен був перевантажений, — сказав він. Серед зниклих безвісти — мій брат”. Це найстрашніша аварія з човном, яка сталася в цих водах“.

Багато з пасажирів поверталися з недавно виявленої золотої жили в Нігері, сказав Вара.

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“Вони зазвичай відправляються туди вечорами і повертаються в Вару вранці”, — сказав він. “Більшість з них — дрібні торговці, продавці їжі і місцеві шахтарі”.