Лодка с 200 людьми перевернулась в Нигерии, около 140 человек пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В среду в северо-западном нигерийском штате Кебби перевернулась лодка, что, по данным Reuters, перевозивший около 200 человек, но сейчас количество жертв остается неизвестной, сообщил представитель агентству штата, передает УНН.
Что известно
Деревянная лодка перевернулась недалеко от Вари, города на берегу озера Каинджи, которое является частью реки Нигер, сказал Яхайя Сарки, пресс-секретарь губернатора Кебби.
На борту судна находилось около 200 пассажиров, прибывших из соседней страны Нигер. Впрочем, издание AFP пишет, что на борту находилось около 160 человек.
Детали
“Тела все еще извлекают. Пока мы не можем установить их количество”, — сказал Сарки.
Один из выживших, Бухаре Абубакар, сказал, что на данный момент спасены около 40 человек, хотя многие другие пассажиры, в основном женщины и дети, все еще считаются пропавшими без вести.
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По состоянию на вечер среды было найдено пять тел, хотя местные жители ожидают, что в ближайшие дни будут найдены еще тела, сказал Касымов Умар Вара, житель Вары.
“Лодка была перегружен, — сказал он. Среди пропавших без вести — мой брат”. Это самая страшная авария с лодкой, которая произошла в этих водах“.
Многие из пассажиров возвращались с недавно обнаруженной золотой жилы в Нигере, сказал Вара.
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“Они обычно отправляются туда по вечерам и возвращаются в Вара утром”, — сказал он. “Большинство из них — мелкие торговцы, продавцы еды и местные шахтеры”.