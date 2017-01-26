У Мінагрополітики очікують зростання валового випуску сільгосппродукції до 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Міністерстві аграрної політики України очікують, що до 2021 року обсяг валового випуску сільськогосподарської продукції збільшиться до 10 мільярдів гривень. Про це у четвер у Києві заявила заступник міністра агрополітики Олена Ковальова, передає кореспондент УНН.
“За нашими очікуваннями, обсяг валового випуску сільськогосподарської продукції до 2021 року зросте до 10 мільярдів гривень”, — зазначила заступник міністра.
Вона нагадала, що проект бюджету на поточний рік передбачає розмір підтримки в 1% від обсягу виробництва. У міністерстві розраховують, що обсяг сільгоспвиробництва суттєво зростатиме, що, відповідно, вплине на розмір держпідтримки.