В Минагрополитики ожидают роста валового выпуска сельхозпродукции до 10 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что к 2021 году объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции увеличится до 10 млрд гривен. Об этом в четверг в Киеве заявила заместитель министра агрополитики Елена Ковалева, передает корреспондент УНН.
"По нашим ожиданиям, объем валового выпуска сельскохозяйственной продукции до 2021 года возрастет до 10 млрд гривен", - отметила замминистра.
Она напомнила, что проект бюджета на текущий год предусматривает размер поддержки в 1% от объема производства. В министерстве рассчитывают, что объем сельхозпроизводства будет существенно расти, что, соответственно, повлияет на размер господдержки.