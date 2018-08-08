У Львові замість аптек відкривають лото-маркети
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Львові по вулиці Личаківській на місці аптеки з'явився лото-маркет. Про це в Facebook-паблік "Варта 1" повідомила користувач Анна Джигін, передає УНН.
"Пишу цей пост, тому що обурена такою ситуацією. Це вулиця Личаківська, кінцева трамвая №2. Тут була аптека, її закрили, і, увага! - КОСМОЛОТ! Що твориться в місті? Куди дивляться депутати? Давайте, закривайте лікарні, дитячі садки, школи та будуйте там всякі лото-маркети, гральні апарати, ставки на спорт", - написала львів'янка, прикріпивши до посту відповідне фото.
Вона також уточнила, що крім аптек закриваються також десятки продуктових магазинів.
"І на кожному кроці лото або апарати. Одні заробляють на деградації інших", - резюмувала Анна Джигін.
Відзначимо, що українські депутати запропонували законопроект, який передбачає закриття в Україні сотень аптек.
Таким чином, політики вважають, що зможуть добитися зниження цін на препарати.
Однак експерти фармринку говорять про зворотне. Зокрема, скорочення кількості аптек спричинить зниження конкуренції на ринку і підвищення прибутковості аптечних установ, що, в кінцевому підсумку, негативно відіб'ється на цінах препаратів, попереджають фахівці.
Як писав УНН, Кабмін, в рамках реалізації програми "Доступні ліки", змусив вітчизняних фармвиробників значно знизити ціни на свої товари.
Деякі позиції подешевшали на 40%, що може свідчити про високу маржу, яка закладається фармзаводом в кожну упаковку ліків.