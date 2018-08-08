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Во Львове вместо аптек открывают лото-маркеты

Во Львове вместо аптек открывают лото-маркеты

Киев  •  УНН

 • 17157 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во Львове по улице Личаковской на месте аптеки появился лото-маркет. Об этом в Facebook-паблике “Варта 1” сообщила пользователь Анна Джигин, передает УНН.

“Пишу этот пост, потому что возмущена такой ситуацией. Это улица Личаковская, конечная трамвая №2. Тут была аптека, ее закрыли, и, внимание! — КОСМОЛОТ! Что твориться в городе? Куда смотрят депутаты? Давайте, закрывайте больницы, детские садики, школы и стройте там всякие лото-маркеты, игорные аппараты, ставки на спорт”, — написала львовянка, прикрепив к посту соответствующее фото.

Она также уточнила, кроме аптек закрываются также десятки продуктовых магазинов.

“И на каждом шагу лото или аппараты. Одни зарабатывают на деградации других”, — резюмировала Анна Джигин.

Отметим, что украинские депутаты предложили законопроект, который предусматривает закрытие в Украине сотен аптек.

Таким образом, политики считают, что смогут добиться снижения цен на препараты.

Однако эксперты фармрынка говорят об обратном. В частности, сокращения количества аптек повлечёт за собой снижение конкуренции на рынке и повышение прибыльности аптечных учреждений, что, в конечном итоге, негативно отразится на ценах препаратов, предупреждают специалисты.

Как писал УНН, Кабмин, в рамках реализации программы “Доступные лекарства”, заставил отечественных фармпроизводителей значительно снизить цены на свои товары.

Некоторые позиции подешевели на 40%, что может свидетельствовать о высокой марже, закладываемой фармзаводами в каждую упаковку лекарств.

Украинские Национальные Новости

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