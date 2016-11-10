У курортному Яремчому виявили тіло 95-річного потопельника

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Працівники пошуково-рятувального відділення м. Яремче ГПРЧ АРЗ СП УДСНС в області виїжджали для надання допомоги працівникам поліції з діставання з місцевого ставка по вул.Мічуріна тіла потопельника 1921 р.н. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління НС ІФ ОДА.