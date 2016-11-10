В курортном Яремче обнаружили тело 95-летнего утопленника

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники поисково-спасательного отделения г. Яремче ГПРЧ АРЗ СП УГосЧС в области выезжали для оказания помощи работникам полиции по доставанию из местного пруда по ул. Мичурина тела утопленника 1921 г.р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления НС ИФ ОГА.