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15 марта, 19:03 • 113349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161232 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134756 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127482 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111185 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104653 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100896 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132868 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курортном Яремче обнаружили тело 95-летнего утопленника

В курортном Яремче обнаружили тело 95-летнего утопленника

Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники поисково-спасательного отделения г. Яремче ГПРЧ АРЗ СП УГосЧС в области выезжали для оказания помощи работникам полиции по доставанию из местного пруда по ул. Мичурина тела утопленника 1921 г.р. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления НС ИФ ОГА.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу в г. Надворная. Причины смерти устанавливаются.

Напомним, в городе Новая Каховка Херсонской области спасатели достали из водоема тело рыбака.

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