У коледжі в Одесі йде підготовка до демонтажу стіни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У коледжі в Одесі, де сталася смертельна пожежа, йде підготовка до демонтажу стіни. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"У внутрішньому дворі встановлено 344 дерев’яних піддонів та вивантажено 1 тис. 43 тюка з сіном для амортизації при здійсненні демонтажу стіни. Тривають підготовчі роботи по демонтажу стіни", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.