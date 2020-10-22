У Києві зранку помітне ускладнення руху: на яких вулицях затори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Станом на 8:12 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Олександра Довженка, Петропавлівській.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, проспектом Академіка Палладіна, проспектом Степана Бандери, бульваром Академіка Вернадського.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.
Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Південному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 22 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,27 грн/дол.