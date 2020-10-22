Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На 22 жовтня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,27 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.273700 грн за долар;
33.531200 грн за євро;
0.366690 грн за російський рубль;
36.979200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 жовтня курс всіх зазначених валют зріс, окрім долара, курс якого впав.