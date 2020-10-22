Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,27 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.273700 грн за долар;

33.531200 грн за євро;

0.366690 грн за російський рубль;

36.979200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 21 жовтня курс всіх зазначених валют зріс, окрім долара, курс якого впав.