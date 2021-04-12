У Києві рятували жінку, яка засунула пальці в блендер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рятувальникам у Києві довелося визволяти пальці жінки, яка засунула їх до насадки блендеру. Про це на своїй сторінці Facebook написав командир служби в КАРС "Київська служба порятунку" Дмитро Пихало, передає УНН.
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“Сьогодні о 8:29 до КАРС поступив виклик, у якому повідомлялося про травму руки у жінки. Рятувальники швидко прибули на місце події, для звільнення пальців постраждалої було прийнято рішення розпилити „ніжку“ блендеру”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що рятувальникам вдалося зберегти пальці жінки, лише на одному лишися поріз від ножів блендеру. Крім того, рятувальники КАРС надали постраждалій медичну допомогу.
Нагадаємо
Нещодавно в Житомирі рятувальники визволили 5-річну дівчинку, яка засунула голову між перил сходів і застрягла.
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