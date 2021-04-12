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В Киеве спасали женщину, которая засунула пальцы в блендер

В Киеве спасали женщину, которая засунула пальцы в блендер

Киев  •  УНН

 • 18508 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Спасателям в Киеве пришлось освобождать пальцы женщины, которая засунула их в насадку блендера. Об этом на своей странице Facebook написал командир службы в КАРС "Киевская служба спасения" Дмитрий Пыхало, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распылить "ножку" блендера", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что спасателям удалось сохранить пальцы женщины, только на одном останься порез от ножей блендера. Кроме того, спасатели КАРС оказали пострадавшей медицинскую помощь.

Напомним

Недавно в Житомире спасатели освободили 5-летнюю девочку, которая засунула голову между перил лестницы и застряла.

А во Львове спасателям пришлось снимать с дерева 13-летнего подростка, который полез за мечом, но спуститься не смог.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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