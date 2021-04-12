В Киеве спасали женщину, которая засунула пальцы в блендер
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Спасателям в Киеве пришлось освобождать пальцы женщины, которая засунула их в насадку блендера. Об этом на своей странице Facebook написал командир службы в КАРС "Киевская служба спасения" Дмитрий Пыхало, передает УНН.
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"Сегодня в 8:29 в КАРС поступил вызов, в котором сообщалось о травме руки у женщины. Спасатели быстро прибыли на место происшествия, для освобождения пальцев пострадавшей было принято решение распылить "ножку" блендера", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что спасателям удалось сохранить пальцы женщины, только на одном останься порез от ножей блендера. Кроме того, спасатели КАРС оказали пострадавшей медицинскую помощь.
Напомним
Недавно в Житомире спасатели освободили 5-летнюю девочку, которая засунула голову между перил лестницы и застряла.
А во Львове спасателям пришлось снимать с дерева 13-летнего подростка, который полез за мечом, но спуститься не смог.