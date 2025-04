У Києві продовжують працювати посольства всіх країн Євросоюзу

Деталі

"Повна підтримка України в ситуації військового, економічного, психологічного тиску з боку Росії. У Києві продовжують працювати посольства всіх країн-членів ЄС", — написав Маасікас.

Він також подякував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за зустріч із послами країн-членів ЄС, яка відбулася 14 лютого.

Thank you @DmytroKuleba for meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States' Embassies continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 14, 2022

Нагадаємо

Через стрімке нарощування російських військ біля кордонів України США закриють посольство в Києві та перемістять своїх дипломатів до Львова.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.