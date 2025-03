В Киеве продолжают работать посольства всех стран Евросоюза

Детали

"Полная поддержка Украины в ситуации военного, экономического, психологического давления со стороны России. В Киеве продолжают работать посольства всех стран-членов ЕС", - написал Маасикас.

Он также поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеби за встречу с послами стран-членов ЕС, которая состоялась 14 февраля.

Thank you@DmytroKulebafor meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States' Embassies continue to operate in Kyiv.pic.twitter.com/y3F9BzyrrT

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 14, 2022

Напомним

Из-за стремительного наращивания российских войск у границ Украины США закроют посольство в Киеве и переместят своих дипломатов во Львов.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.