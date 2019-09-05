У Києві планують побудувати міське кладовище для тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Деснянському районі Києва заплановано будівництво міського кладовища для тварин з крематорієм, колумбарієм і сферою обслуговування. Про це журналісту УНН повідомили департаменті міського благоустрою КМДА у відповідь на запит.
"Рішенням Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет Києва на 2019 рік", в частині Розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами на 2019 рік заплановано видатки на будівництво міського кладовища для тварин з крематорієм, колумбарієм і сферою обслуговування по вул. Пухівській (за територією ТЕЦ №6 у Деснянському районі Києва)", - йдеться у відповіді.
Як повідомляється, оскільки трупи тварин є небезпечними відходами та несуть загрозу розповсюдження хвороб, їх поховання у невідведених для цього місцях може призвести до складної екологічної та епідеміологічної ситуації у місті. Тож, щоб запобігти цьому, це питання вирішується шляхом утилізації/кремації трупів тварин силами комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" як профільного підприємства щодо виконання "Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки".
Вказано, що підприємство проводить кремацію тіл померлих домашніх тварин з використанням потужностей власного крематорію, який розташований за адресою село Нове Залісся Бородянського району Київської області та не веде облік місць стихійного поховання тварин, які створюються громадянами на території міста.
Нагадаємо, столична влада звернулася до киян з проханням прибрати могили тварин на Русанівці у зв'язку з будівництво нового колектора.