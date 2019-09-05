В Киеве планируют построить городское кладбище для животных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Деснянском районе Киева запланировано строительство городского кладбища для животных с крематорием, колумбарием и сферой обслуживания. Об этом журналисту УНН сообщили департаменте городского благоустройства КГГА в ответ на запрос.
"Решением Киевского городского совета от 13 декабря 2018 №416/6467 "О бюджете Киева на 2019 год", в части Распределения средств бюджета развития за объектами на 2019 год запланированы расходы на строительство городского кладбища для животных с крематорием, колумбарием и сферой обслуживания по ул. Пуховской (по территории ТЭЦ №6 в Деснянском районе Киева)", - говорится в ответе.
Как сообщается, поскольку трупы животных опасны отходами и несут угрозу распространения болезней, их захоронения в неотведенных для этого местах может привести к сложной экологической и эпидемиологической ситуации в городе. Поэтому, чтобы предотвратить это, этот вопрос решается путем утилизации/кремации трупов животных силами коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" как профильного предприятия по выполнению "Киевской городской целевой программы контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2019 годы".
Указано, что предприятие проводит кремацию тел умерших домашних животных с использованием мощностей собственного крематория, который расположен по адресу село Новое Залесье Бородянского района Киевской области и не ведет учет мест стихийного захоронения животных, которые создаются гражданами на территории города.
Напомним, столичная власть обратилась к киевлянам с просьбой убрать могилы животных на Русановке в связи со строительством нового коллектора.