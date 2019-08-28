Киян попросили прибрати могили тварин на Русанівці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Через будівництво нового колектора неподалік Русанівського кладовища тварин киян попросили перепоховати тварин до 10 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Частина тварин, похованих на Русанівському стихійному кладовищі, буде перепохована. У зв’язку із реконструкцією Шліхтеровського каналізаційного колектора у Дніпровському районі будуть проводитись будівельні роботи з розриттям котловану. За планом будівництва під червону лінію будівельних робіт потрапляють близько 140 місць поховання тварин", - йдеться в повідомленні.
В.о. директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій заявив, що від роботи колектора залежить стале транспортування стічних вод. Оновлення колектора убезпечить прилеглу територію від можливих техногенних наслідків і покращить якість життя майже 100 тисяч киян.
"Ми чудово розуміємо, що це поховані дійсно улюбленці, тому для їх перепоховання розробили план перенесення останків. Усі дії, пов’язані із перепохованням тварин, будуть безкоштовними для власників", – пояснив Панчій.
Також повідомили, що на сьогодні вже огороджено стрічками територію, де плануються будівельні роботи.
"Власникам похованих тварин необхідно прибути на місце та перевірити, чи потрапляють останки їх улюбленця під лінію будівництва. Якщо могила тварини потрапляє до огородженої стрічками зони, власникам необхідно звернутися до 10 вересня до начальника відділу підготовки будівництва КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" (Жох Ігор Петрович) і подбати про перепоховання", – сказав Панчій.
Окрім того, урни з прахом похованих тварин та пам’ятки-надгробки зберігатиме КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" у приміщеннях запланованого нового кладовища на вул. Пухівській у Деснянському районі до моменту вводу об’єкта в експлуатацію.
Нагадаємо, за п’ять років в Україні зафіксовано понад 9 тис. наруг над могилами.