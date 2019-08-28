Киевлян попросили убрать могилы животных на Русановке

"Часть животных, похороненных на Русановском стихийном кладбище, будет перезахорона. В связи с реконструкцией Шлихтеровского канализационного коллектора в Днепровском районе будут проводиться строительные работы по разрытию котлована. По плану строительства под красную линию строительных работ попадают около 140 мест захоронения животных", - говорится в сообщении.

И.о. директора Департамента городского благоустройства Тарас Панчий заявил, что от работы коллектора зависит устойчивая транспортировка сточных вод. Обновления коллектора обезопасит прилегающую территорию от возможных техногенных последствий и улучшит качество жизни почти 100 тысяч киевлян.

"Мы прекрасно понимаем, что это похоронены действительно любимцы, поэтому для их перезахоронения разработали план переноса останков. Все действия, связанные с перезахоронением животных, будут бесплатными для владельцев", - пояснил Панчий.

Также сообщили, что на сегодня уже огорожена лентами территория, где планируются строительные работы.

"Владельцам похороненных животных необходимо прибыть на место и проверить, попадают ли останки их любимца под линию строительства. Если могила животного попадает в огражденную лентами зону, владельцам необходимо обратиться до 10 сентября к начальнику отдела подготовки строительства КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" (Жох Игорь Петрович) и позаботиться о перезахоронении", - сказал Панчий.

Кроме того, урны с прахом захороненных животных и памятника-надгробия сохранять КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" в помещениях запланированного нового кладбища на ул. Пуховской в Деснянском районе до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, за пять лет в Украине зафиксировано более 9 тыс. надругательств над могилами.