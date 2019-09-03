У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Києві та області оголосили штормове попередження – очікують грозу та пориви вітру, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 вересня гроза, у Києві пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Київській області.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 вересня гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українців попередили про зливи та грози.