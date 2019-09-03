В Киеве объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - ожидают грозы и порывы ветра, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час и до конца дня 3 сентября грозовые в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киевской области.
"В ближайший час и до конца дня 3 сентября грозовые, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцев предупредили о ливнях и грозах.