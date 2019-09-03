В Киеве объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час и до конца дня 3 сентября грозовые в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности по Киевской области.

"В ближайший час и до конца дня 3 сентября грозовые, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили о ливнях и грозах.