У Хмельницькому помер зловмисник, в якого стріляли патрульні
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Сьогодні близько 8:30 у Хмельницькому сталась стрілянина. На місці події загинув чоловік 1970 р.н., повідомив кореспонденту УНН речник УПП у Хмельницькому Роман Мартинюк.
Так, на перехресті вул. Кам'янецька і Тернопільська назустріч екіпажу патрульної поліції, який їхав в управління на перезмінку, вибіг невідомий чоловік.
"Чоловік розмахував руками і просив поліцейських зупинитись. Коли патрульні вийшли зі службового автомобіля, з двору будинків вибіг чоловік, в руках якого був предмет, схожий на заточку. Обличчя чоловіка було закривавлене. Побачивши поліцейських, він почав на них бігти", - розповів Р.Мартинюк.
За словами свідків, цей громадянин нападав на людей в дворі одного з будинків. Люди намагались самостійно його затримати, але їм це не вдалось. Тоді вони побачили екіпаж патрульних і звернулись за допомогою.
"Оцінивши небезпечну ситуацію, один з поліцейських зробив попереджувальний постріл з табельної зброї в повітря. Після цього чоловік не зупинився і почав далі рухатись на працівників поліції. Тоді ще пролунав один постріл, куля влучила в ногу нападника. Проте він впав і далі продовжував йти на поліцейських. Патрульні намагались його затримати, після невдалої спроби застосували ще раз табельну зброю", - повідомив Р.Мартинюк.
На місце події викликали медиків швидкої допомоги. Тіло чоловіка перенесли в карету швидкої, де він помер. На місці події працює СОГ.
Як повідомляв УНН, стрілянина сталась у Хмельницькому.