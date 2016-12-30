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В Хмельницком умер злоумышленник, в которого стреляли патрульные

В Хмельницком умер злоумышленник, в которого стреляли патрульные

Киев • УНН

 • 25086 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р., сообщил корреспонденту УНН пресс-секретарь СРП в Хмельницком Роман Мартынюк.

Так, на перекрестке ул. Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.

"Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавленное. Увидев полицейских, он начал на них бежать", - рассказал Р.Мартынюк.

По словам свидетелей, этот гражданин нападал на людей во дворе одного из домов. Люди пытались самостоятельно задержать, но им это не удалось. Тогда они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

"Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на сотрудников полиции. Тогда еще раздался один выстрел, пуля попала в ногу нападающего. Однако он упал и дальше продолжал идти на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие", - сообщил Р.Мартынюк.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Тело мужчины перенесли в карету скорой, где он умер. На месте происшествия работает СОГ.

Как сообщал УНН, стрельба произошла в Хмельницком.

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