У Карпатах значний ризик сходження лавин та діє попередження про шторм: туристів закликають не йти у гори
Київ • УНН
В Карпатах з 9 по 13 січня оголошено III рівень лавинної небезпеки та штормове попередження. На високогір'ї Закарпаття небезпека сягає IV рівня, туристів закликають утриматись від походів.
У Карпатах оголошено III рівень лавинної небезпеки, синоптики попереджають про шторм 9-13 січня. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"9-13 січня у Карпатах прогнозується штормове попередження, а також значна сніголавинна небезпека (III рівень). На високогір’ї східної частини Закарпатської області - сніголавинна небезпека IV рівня", - вказали у ДСНС.
Рятувальники закликають туристів "бути вкрай обережними під час негоди та уникати походів у гори". "І нагадують, що перед плануванням походу потрібно обов’язково перевіряти прогноз погоди, інформувати близьких про маршрут і дотримуватися правил безпеки", - ідеться у повідомленні.
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