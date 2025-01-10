У Карпатах значний ризик сходження лавин та діє попередження про шторм: туристів закликають не йти у гори

У Карпатах оголошено III рівень лавинної небезпеки, синоптики попереджають про шторм 9-13 січня. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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"9-13 січня у Карпатах прогнозується штормове попередження, а також значна сніголавинна небезпека (III рівень). На високогір’ї східної частини Закарпатської області - сніголавинна небезпека IV рівня", - вказали у ДСНС.

Рятувальники закликають туристів "бути вкрай обережними під час негоди та уникати походів у гори". "І нагадують, що перед плануванням походу потрібно обов’язково перевіряти прогноз погоди, інформувати близьких про маршрут і дотримуватися правил безпеки", - ідеться у повідомленні.

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