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Вплинув циклон Charly: синоптик прогнозує в Україні похолодання на вихідних

Вплинув циклон Charly: синоптик прогнозує в Україні похолодання на вихідних

Київ • УНН

 • 28549 перегляди

В Україні 11-12 січня очікується похолодання до 0-4° морозу вночі та від -1° до +3° вдень. На вихідних прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу в різних регіонах.

В Україну якраз на вихідні йде похолодання - ми опинимося в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"11-12 січня в Україні передбачається похолодання, а саме, температура повітря знизиться вночі до 0-4 градусів морозу, а вдень очікується у більшості областей від 1 морозу до 3 градусів тепла. Лише 11-го січня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте в неділю й там похолоднішає", - зазначила Діденко.

Зі слів синоптика, найближчої ночі та завтра вранці опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть у північних та центральних областях, а вдень та ввечері 11-го січня опади найбільш ймовірні у східній частині України та подекуди в західних областях.

У Києві завершення тижня також буде з похолоданням. "Ми опинимося в тилу холодного атмосферного фронту циклону Charly", - зазначила Діденко.

11-12 січня у столиці вночі очікуються -1-4 градуси, вдень 0+2 градуси. Переважатиме хмарна погода з із мокрим снігом найближчої ночі, завтра вдень - без істотних опадів, а в неділю в Києві можливі періодичні невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

"На наступному тижні в Україні також буде прохолодно, але без серйозних морозів - середньоєвропейська зима", - вказала Діденко.

Останній теплий день перед різким похолоданням: прогноз погоди на сьогодні10.01.25, 06:54 • 69750 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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