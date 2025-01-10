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Повлиял циклон Charly: синоптик прогнозирует в Украине похолодание на выходных

Киев  •  УНН

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В Украине 11-12 января ожидается похолодание до 0-4° мороза ночью и от -1° до +3° днем. На выходных прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега в разных регионах.

В Украину как раз на выходные идет похолодание - мы окажемся в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

"11-12 января в Украине предполагается похолодание, а именно, температура воздуха снизится ночью до 0-4 градусов мороза, а днем ожидается в большинстве областей от 1 мороза до 3 градусов тепла. Только 11-го января на юге и востоке Украины еще задержится более теплая погода, однако в воскресенье и там похолодает", - отметила Диденко.

По словам синоптика, ближайшей ночью и завтра утром осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в северных и центральных областях, а днем и вечером 11-го января осадки наиболее вероятны в восточной части Украины и местами в западных областях.

В Киеве завершение недели также будет с похолоданием. "Мы окажемся в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly", - отметила Диденко.

11-12 января в столице ночью ожидаются -1-4 градуса, днем 0+2 градуса. Ближайшей ночью будет преобладать облачная погода с мокрым снегом, завтра днем - без существенных осадков, а в воскресенье в Киеве возможны периодические небольшие осадки в виде мокрого снега.

"На следующей неделе в Украине также будет прохладно, но без серьезных морозов - среднеевропейская зима", - указала Диденко.

Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня10.01.2025, 06:54 • 34498 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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