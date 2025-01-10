В Карпатах значительный риск схождения лавин и действует предупреждение о шторме: туристов призывают не идти в горы
Киев • УНН
В Карпатах с 9 по 13 января объявлен III уровень лавинной опасности и штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатья опасность достигает IV уровня, туристов призывают воздержаться от походов.
В Карпатах объявлен III уровень лавинной опасности, синоптики предупреждают о шторме 9-13 января. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"9-13 января в Карпатах прогнозируется штормовое предупреждение, а также значительная снеголавинная опасность (III уровень). На высокогорье восточной части Закарпатской области - снеголавинная опасность IV уровня", - указали в ГСЧС.
Спасатели призывают туристов "быть крайне осторожными во время непогоды и избегать походов в горы". "И напоминают, что перед планированием похода нужно обязательно проверять прогноз погоды, информировать близких о маршруте и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.
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