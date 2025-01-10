В Карпатах значительный риск схождения лавин и действует предупреждение о шторме: туристов призывают не идти в горы

В Карпатах объявлен III уровень лавинной опасности, синоптики предупреждают о шторме 9-13 января. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"9-13 января в Карпатах прогнозируется штормовое предупреждение, а также значительная снеголавинная опасность (III уровень). На высокогорье восточной части Закарпатской области - снеголавинная опасность IV уровня", - указали в ГСЧС.

Спасатели призывают туристов "быть крайне осторожными во время непогоды и избегать походов в горы". "И напоминают, что перед планированием похода нужно обязательно проверять прогноз погоды, информировать близких о маршруте и соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении.

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