У Facebook заявили, що працюють над ліквідацією збою

Цитата

"Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом до наших додатків і продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше повернути все в норму, і приносимо вибачення за можливі незручності", - йдеться в повідомленні компанії.

We're aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We're working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

- Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Додамо

Близько 18:40 за Києвом, у користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp по всьому світу стався збій. За даними Downdetector, в свої акаунти не можуть знайти користувачі України, Росії, і деяких країн Європи.

Відзначимо, що станом на 19:50 додатки все ще не працюють.