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В Facebook заявили, что работают над ликвидацией сбоя

Киев  •  УНН

 • 25620 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Руководство Facebook на своей странице заявило, что осведомлено о проблемах со входом в свои приложения - Facebook, Instagram, WhatsApp, и работает над устранением проблем, сообщает УНН.

Цитата

“Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за возможные неудобства”, - говорится в сообщении компании.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Добавим

Около 18:40 по Киеву, у пользователей социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру произошел сбой. По данным Downdetector, в свои аккаунты не могут найти пользователи Украины, России, и некоторых стран Европы.

Отметим, что по состоянию на 19:50 приложения все еще не работают.

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