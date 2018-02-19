У Держприкордонслужбі розповіли, чому росіяни не пропускають вантажівки через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Контрольні служби Росії у пункті пропуску “Нєхотєєвка”, який навпроти українського пункту “Гоптівка”, що на Харківщині, не пропускають вантажівки через українсько-російських кордон, оскільки у них вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікацій із ЗМІ Державної прикордонної служби України.
“Контрольні служби Росії в пункті пропуску для автомобільного сполучення „Нєхотєєвка“, що навпроти українського пункту пропуску „Гоптівка“ у Харківській області, продовжують не пропускати вантажні автомобілів через українсько-російський кордон”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, розповіли у відділі комунікацій, у російської сторони вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів. Тому більшість транспортних засобів повертаються та прямують в інші пункти пропуску.
Однак, зазначили у ДПСУ, затримки із пропуском вантажівок спостерігалися і в інших пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, зокрема у Сумській області.
“Учора затримка з пропуску вантажівок відмічалась у пункті пропуску „Катеринівка“, а сьогодні і в пункті пропуску „Бачівськ“, де вже накопичилося близько 50 вантажівок”, — уточнили у відомстві.
У зв’язку з цим Держприкордонслужба просить водіїв, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон на цих напрямках, врахувати цю інформацію та по можливості вибирати інший маршрут.
Як повідомляв УНН, близько 150 вантажних автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску “Гоптівка” на кордоні з Росією, оскільки російська сторона припинила пропуск вантажівок.