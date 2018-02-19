У Держприкордонслужбі розповіли, чому росіяни не пропускають вантажівки через кордон

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Контрольні служби Росії у пункті пропуску “Нєхотєєвка”, який навпроти українського пункту “Гоптівка”, що на Харківщині, не пропускають вантажівки через українсько-російських кордон, оскільки у них вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікацій із ЗМІ Державної прикордонної служби України.