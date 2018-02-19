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В Госпогранслужбе рассказали, почему россияне не пропускают грузовики через границу

В Госпогранслужбе рассказали, почему россияне не пропускают грузовики через границу

Киев  •  УНН

 • 12900 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Контрольные службы России в пункте пропуска "Нехотеевка", который напротив украинского пункта "Гоптовка" в Харьковской области, не пропускают грузовики через российско-украинскую границу, поскольку у них вышло из строя оборудование для осмотра грузов, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникаций со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

“Контрольные службы России в пункте пропуска для автомобильного сообщения „Нехотеевка“, что напротив украинского пункта пропуска ”Гоптовка“ в Харьковской области, продолжают не пропускать грузовые автомобилей через российско-украинскую границу”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, рассказали в отделе коммуникаций, у российской стороны вышло из строя оборудование для досмотра грузов. Поэтому большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска.

Однако, отметили в ГПСУ, задержки с пропуском грузовиков наблюдались и в других пунктах пропуска на российско-украинской границе, в частности в Сумской области.

“Вчера задержка по пропуску грузовиков отмечалась в пункте пропуска ”Катериновка“, а сегодня и в пункте пропуска ”Бачевск“, где уже скопилось около 50 грузовиков”, — уточнили в ведомстве.

В связи с этим Госпогранслужба просит водителей, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Как сообщал УНН, около 150 грузовых автомобилей стоят в очереди на пункте пропуска “Гоптовка” на границе с Россией, поскольку российская сторона прекратила пропуск грузовиков.

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