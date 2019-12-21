Туреччина ратифікувала угоду, яка дозволяє відправити війська до Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану в листопаді з міжнародно визнаним урядом Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Угоду підтримали 269 парламентаріїв, проти висловилися 125. Уряд національної згоди Лівії ратифікував її у четвер, 19 грудня.
Туреччина і Лівія підписали угоду про розширення військової співпраці, а також окрему угоду про морські кордони в східній частині Середземного моря, в листопаді 2019 року. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надіслати турецькі війська в Лівію для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.
Нагадаємо, у Тріполі відновилися важкі бої за контроль над столицею Лівії.