Турборежим без роботи над помилками: Разумков про кризу через КСУ

“Якщо ми говоримо про ситуацію, яка відбулась, і та миттєвість, яка відбулась з боку КСУ, мені не зовсім коректно це говорити як голові Верховної Ради, але я точно можу говорити як громадянин цієї держави — це поставило під сумнів і достатньо сильно розбалансувало вертикаль антикорупційної роботи, яка вибудовувалась багато років”, — сказав він.

Разумков зауважив, що до неї також є багато питань, але це той шлях, який Україна для себе обрала.

“Головною проблемою, яка викликала такий дисбаланс в суспільстві і викликала такі буревії — це те, що Конституційний суд, нажаль, на відміну від інших своїх рішень, які приймались раніше, не дав час Верховній раді України виправити ті помилки, які на думку Конституційного суду були зроблені. Це відбулось в один момент. Якщо ми говоримо про режим роботи і регламент роботи — з порушенням, при всій повазі до Конституційного суду, з порушенням регламенту роботи Конституційного суду, тому що інформація про те, що таке засідання відбудеться, з’явилась за 12 годин, а не за три доби, як це необхідно”, — заявив голова ВР.

Нагадаємо, жоден із законопроектів, спрямованих на відновлення антикорупційного законодавства та врегулювання ситуації навколо КСУ, не буде розглядатися на цьому тижні.