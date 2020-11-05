Турборежим без работы над ошибками: Разумков о кризисе из-за КСУ

“Если мы говорим о ситуации, которая произошла, и та мгновенность, которая произошла со стороны КСУ, мне не совсем корректно это говорить как председателю Верховной Рады, но я точно могу говорить как гражданин этого государства — это поставило под сомнение и достаточно сильно разбалансировало вертикаль антикоррупционной работы, которая выстраивалась много лет”, — сказал он.

Разумков отметил, что к ней также есть много вопросов, но это тот путь, который Украина для себя выбрала.

“Главной проблемой, которая вызвала такой дисбаланс в обществе и вызвала такие ураганы — это то, что Конституционный суд, к сожалению, в отличие от других своих решений, которые принимались ранее, не дал время Верховной Раде Украины исправить те ошибки, которые, по мнению Конституционного суда были сделаны. Это произошло в один момент. Если мы говорим о режиме работы и регламент работы — с нарушением, при всем уважении к Конституционного суда, с нарушением регламента работы Конституционного суда, так как информация о том, что такое заседание состоится, появилась за 12 часов, а не за трое суток, как это необходимо”, — заявил председатель ВР.

Напомним, ни один из законопроектов, направленных на восстановление антикоррупционного законодательства и урегулирования ситуации вокруг КСУ, не будет рассматриваться на этой неделе.