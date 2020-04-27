Цього року 13 тис. людей відвідали кладовища, попри заборону: у минулі роки їх були мільйони - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні - більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. Про це йшлось на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.
"За даними Міністерства розвитку громад та територій України, цьогоріч поки лише 13 тисяч людей відвідали кладовища для вшанування померлих, тоді як у минулі роки ця цифра дорівнювала 5-7 мільйонам", - зазначили у пресслужбі.
Також повідомляється, що на нараді міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що поки рівень смертності через COVID-19 в Україні невисокий і становить трохи більше 2%. Однак піку захворюваності очікують лише на початку травня.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.