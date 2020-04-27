Цього року 13 тис. людей відвідали кладовища, попри заборону: у минулі роки їх були мільйони - ОП

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року українці дуже відповідально ставляться до карантину – як на католицький та православний Великдень, так і в поминальні дні - більшість із них дослухалися до закликів дотриматися обмежень. Про це йшлось на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.