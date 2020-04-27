В этом году 13 тыс. человек посетили кладбища, несмотря на запрет: в прошлые годы их были миллионы - ОП

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни - большинство из них прислушались к призывам к соблюдению ограничений. Об этом говорилось на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии коронавируса, состоявшейся под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.