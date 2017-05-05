Ціни на пальне протягом доби не змінилися – моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських автозаправних комплексах, станом на 5 травня середня вартість бензину марки А-95 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,91 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,17 грн, а дизпаливо — в середньому 24,35 грн за літр.
У той же час середня вартість бензину А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO, становить 24,64 грн за літр, А-95 — 25,54 грн за літр, А-95+ — 27,01 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 23,24 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 23,22 грн, А-95 — 23,74 грн, А-95+ — 24,61 грн за літр та ДП — 21,67 грн за літр.
Щодо цін на скраплений газ, то на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,91 грн за літр; на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,75 грн на літр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,35 грн на літр.
Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ріст цін на бензини зумовило подорожчання нафтопродуктів на кордоні.